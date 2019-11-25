Александр Морозов: «Генуэзская республика»

Стараясь думать «позитивно» о результатах 20-летнего правления Путина, я думаю вот как. Ведь дело не в том, какой был социальный идеал, например, вот был социальный идеал — построение бесклассового общества, а в реальности было «что-то» другое построено, что нам и досталось в наследство в качестве исторического ресурса. И вот мы видим, что смыслом исторического процесса «благословенных нулевых» и «тревожных десятых» была идея инвестиции всей «сверхприбыли» в благоустройство побережья Средиземного моря. За 20 лет русские создали гигантскую «генуэзскую республику», заселив земли от Португалии через Лазурный берег, все итальянское и греческое побережье, и так до Израиля. Навальный уже пять лет рассказывает про эту генуэзскую республику, обнаруживая все новые и новые ее порты, города, муниципалитеты, виллы, и он может еще 10 лет рассказывать. Поскольку уже ясно, что сюда за 20 лет был инвестирован весь капитал, полученный теми 2% граждан, которые владеют 80% национального богатства. Поэтому, если мыслить позитивно, то вопрос стоит так: какова дальнейшая историческая миссия этой генуэзской республики? Она уже никуда не денется, в ней, собственно, весь смысл. Ради этого переселения на побережье все и затеяно было. Я об этом говорил на форуме в Будве. Поскольку мы там сидели прямо на этом побережье. Я говорил о том, что эта гигантская колонизация средиземноморского побережья, предпринятая русскими на весь свой ВВП — она должна дать какой-то исторический результат.

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