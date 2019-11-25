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На выборах в районные советы Гонконга победила оппозиция

25.11.2019

Демократически настроенная оппозиция получила контроль минимум над 17 из 18 райсоветов Гонконга по итогам прошедших 24 ноября выборов. Это может заставить Пекин переосмыслить подход в борьбе с протестами, длящимися уже шестой месяц, сообщает Associated Press.

Райсоветы в Гонконге не имеют большой власти, но итоги выборов стали показателем общественной поддержки протестов. Перед выборами крупнейшая прокитайская партия Гонконга призывала людей прийти на избирательные участки, чтобы изгнать «черную силу» протестов. Но результат оказался иным. Политолог из Китайского университета в Гонконге Вилли Лэм называет исход выборов «революцией», показывающей, что «молчаливое большинство поддерживает требования протестующих».

Оппозиция призвала главу Гонконга Кэрри Лэм серьезно отнестись к требованиям протестующих и, в частности, призвать независимую комиссию для расследования событий последних шести месяцев. Лэм в ответ выступила с заявлением, в котором говорилось, что ее правительство уважает результаты выборов.

Выборы посетили рекордные 71% из 4,1 млн зарегистрированных избирателей Гонконга (четыре года назад явка была 47%). Высокая активность избирателей замедлила подсчет голосов.

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