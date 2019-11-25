Миллиардер Майкл Блумберг официально объявил о выдвижении в президенты США

Бывший мэр Нью-Йорка и входящий в топ-10 богатейших людей мира по версии Forbes Майкл Блумберг опубликовал официальное заявление о том, что будет баллотироваться в президенты США, чтобы противостоять Дональду Трампу.

«Мы не можем позволить себе еще четыре года безрассудных и неэтичных действий президента Трампа. Он представляет собой экзистенциальную угрозу для нашей страны и наших ценностей. Если он выиграет еще один срок, мы никогда не сможем оправиться от ущерба», — объясняет свое решение Блумберг.

Он считает, что его уникальный опыт в бизнесе, правительстве и благотворительности поможет ему выиграть. Он отмечает, что у него есть опыт исправления того, что сломано. А в США, по мнению Блумберга, сломано многое.

«У нас есть экономика, которая настроена против большинства американцев. У нас есть система здравоохранения, которая стоит слишком дорого и охватывает не всех. У нас есть сообщества, пострадавшие от насилия с применением оружия. У нас есть школы, которые не готовят наших детей к успеху во все более высокотехнологичном мире. У нас есть иммиграционная система, которая жестока и дисфункциональна. У нас климатический кризис, который ухудшается с каждым днем», — сообщает Блумберг.

Миллиардер также напоминает в своем заявлении об успехах на должности мэра Нью-Йорка, в которую он вступил в сложный для города период, всего через несколько недель после нападений 11 сентября. Блумберг говорит, что под его руководством удалось восстановить экономику города, сократить количество убийств и сроки тюремного заключения, снизить углеродный след города на 14% и создать новые программы по борьбе с бедностью. Также бизнесмен вел и продолжает борьбу против табакокурения и электронных сигарет.

Среди планов своей работы как президента Блумберг отмечает «повышение налогов для богатых людей, таких как я», а также создание хорошо оплачиваемых рабочих мест, обеспечение качественной медицинской помощью всех, остановку насилия с применением оружия, борьбу с изменением климата, поддержку ветеранов, изменение иммиграционной системы, защиту прав женщин и ЛГБТ, и многое другое.