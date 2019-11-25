За три квартала 2019 года в России прошло почти 1,5 тыс. протестных акций

В третьем квартале 2019 года Центр социально-трудовых прав зафиксировал более 580 протестов и называет это число «знаковым». Всего с начала года количество прошедших акций достигло среднегодового значения, сообщает «КоммерсантЪ».

По данным Центра социально-трудовых прав, который ежеквартально публикует доклад «Как протестуют россияне», в год в России проходит от 1,2 тыс. до 1,5 тыс. уличных протестов. В этом году за три квартала зафиксировано 1443 акции.

Самыми популярными причинами протеста в России в июле–сентябре 2019 года стали увольнения врачей, экологическая ситуация в Шиесе и выборы в Мосгордуму.

«На первом месте по количеству акций в третьем квартале стоит Шиес, который получил всероссийскую поддержку, в том числе в Москве, Волгограде и Тюмени, — говорит автор доклада «Как протестуют россияне» Анна Очкина. — Московские протесты в поддержку честных выборов в Мосгордуму стоят на втором месте, но по количеству участников выбиваются в лидеры, так как только 10 августа на акцию «Допускай» в Москве вышло более 50 тыс. человек. Показательно, что поддержать москвичей на пикетах солидарности выходили по 200–300 человек в других регионах. В доклад за третий квартал войдут также массовые акции в поддержку шамана в Бурятии и забастовка крановщиков в Казани, протесты которых закончились 22 августа. И конечно, серия выступлений врачей, которую СМИ окрестили «бунтом». Работники здравоохранения Карелии, Пермского края, Новгородской и Самарской областей, Пензы, Орла, Владимира и многих других городов показали, что предел терпения в социальном секторе исчерпан, пишут авторы исследования.

При этом готовность поддержать соотечественников выходом на митинг или серию пикетов, по словам экспертов, говорит о том, что «в 2019 году общество в России имеет другое социальное качество, нежели в 2016–2017 годах».

В ЦСТП также отмечают, что в 2019 году «протест меняется, принимая форму бессрочного пикета», а в следующем году продолжатся протесты врачей и экологических активистов.