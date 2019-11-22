Турчак допустил проигрыш «Единой Россией» 40 мест в Госдуме

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак обозначил цель партии на парламентских выборах в 2021 году — занять «301 плюс» кресло из 450. Сейчас у единороссов в Госдуме 341 место.

Как сообщает «Интерфакс», на экспертном совете партии Турчак обозначил задачей на выборах обеспечение конституционного большинства. По его словам, только в этом случае единороссы могут называться «партией путинского большинства».

Председатель Высшего совета «Единой России» Борис Грызлов заявил, что главная задача партии на думских выборах — «сформировать такое парламентское большинство, которое гарантирует реализацию курса президента России Владимира Путина, сможет обеспечить политическую устойчивость и достижение национальных целей развития».

«Опасной ошибкой будет считать, что можно выиграть выборы в 2021 году не развивая, не совершенствуя другие направления партийной работы, кроме предвыборной агитации», — отметил он.

23 ноября в Москве пройдет XIX съезд «Единой России», который фактически даст старт кампании 2021 года.