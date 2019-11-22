Бывший руководитель НПО «Космос» экстрадирован в Россию

Польша выдала России обвиняемого в мошенничестве бывшего владельца и руководителя строительной корпорации НПО «Космос» Андрея Чернякова. 22 ноября он был доставлен в Москву, сообщает Генпрокуратура.

Черняков обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, мошенничестве в сфере кредитования и невыплате заработной платы. В 2011 году он, по версии следствия, заключил соглашение на строительство МФК Академии дзюдо России между администрацией Звенигорода и НП «Национальный союз ветеранов дзюдо». Черняков получил более 28 млн руб. на расчетный счет ООО «НПО Космос», но строительство не завершил, а акты о приемке выполненных работ подделал.

Еще один эпизод дела Чернякова связан с хищением в 2011-2012 годах 14 млн руб. у АКБ «Банк Москвы». Эти деньги были выделены компании НПО «Космос» как целевой кредит на пополнение оборотных средств при выполнении госконтракта.

Также Черняков с 2013 по 2014 годы не выплачивал в полном объеме зарплату своим работникам. Долг составил 183 млн руб. В тот же период он похитил со счетов организации более 2 млрд 885 млн руб. и перевел их на расчетные счета аффилированных предприятий, якобы в счет погашения задолженности по поставке товаров и выполненных работ.

Андрей Черняков был объявлен в международный розыск и задержан на территории Польши в декабре 2017 года.