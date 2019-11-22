Аббас Галлямов: «Единой России» нечего предложить

«Единая Россия» объявила, что в рамках подготовки к думской кампании она создаст завтра предвыборный штаб. Преподносится это как главное событие открывающегося в субботу съезда партии. На самом деле, этот шаг никаким образом ни на что не повлияет.

Все, на что способен предвыборный штаб, - это набор технологических ухищрений. Штука важная в обычных ситуациях, но не в тот момент, когда общество задумывается о чем-то действительно масштабном и исторически значимом.

Недавнее исследование Левада-центра показало, что за два года число россиян, выступающих за решительные перемены в стране, выросло с 42 до 59 процентов. В пользу перемен, сопровождающихся сменой системы, высказались 53 процента. Сохранить систему хочет лишь треть - 34 процента.

Что может противопоставить этому штаб «Единой России»? Более качественную разноску газеты, где рассказывается о ремонте спортплощадок во дворах? Лишний баннер с надписью «партия реальных дел»? Этого было достаточно два-три года назад - в ситуации, когда курс движения страны не вызывал сомнений. Сейчас - когда ощущение исторического тупика постепенно овладевает людьми - спортплощадками и прочими «реальными делами» от них не откупиться.

Люди ждут больших, содержательных шагов - в первую очередь в части демократизации политического процесса и расширения прав общества на участие в выработке ключевых государственных решений. «Единой России» в этом смысле предложить нечего и никакой штаб этого факта не замаскирует.

Единороссам хорошо бы понять, что судьбу предстоящей думской кампании будут решать не политтехнологи, а политики.

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