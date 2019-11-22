Домашнее насилие в России — не проблема Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков затруднился дать комментарий по проблеме домашнего насилия в стране, которая последнее время широко обсуждается в обществе.

«Наверняка такая проблема есть, но она не стоит на повестке дня администрации президента. Поэтому я ничего не могу сказать, мы этими вопросами не занимаемся», — цитирует ТАСС Пескова.

Он также отказался отвечать на вопрос о том, правильно ли, что высокопоставленные чиновники преуменьшают проблему домашнего насилия: «Я промолчу».

Сегодня стало известно, что родственники четырех женщин, ставших жертвами домашнего насилия, написали письмо главе Минюста Александру Коновалову с требованием проверить на профпригодность своего заместителя Михаила Гальперина, который назвал проблему насилия в семье преувеличенной.