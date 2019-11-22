В российской армии зафиксирован рост насилия со стороны командиров

В российской армии, по данным Главной военной прокуратуры, отмечен рост количества насильственных преступлений по отношению к подчиненным со стороны командиров. С начала года из-за этого пострадали 100 военнослужащих, сообщает «Интерфакс».

По словам заместителя главного военного прокурора Сергея Скребца, младшие и старшие командиры еще не избавилась от привычки контролировать подчиненных с помощью кулаков. При этом большинство таких командиров объясняют свои действия нехваткой уставных полномочий для поддержания порядка среди солдат.

«Но в действительности одной из причин насилия является отсутствие твердых навыков работы с подчиненными, которые в том числе обусловлены недостатком профессиональной подготовки курсантов военных училищ», — считает заместитель главного военного прокурора.

Также отмечается рост преступлений связанных с посягательством на военное имущество и хищением бюджетных средств. При этом, по словам Сергея Скребца, уровень преступности в войсках в 2019 году в целом стабилизировался.