Суд отказался принять иск ФБК к Путину

Тверской суд Москвы отказался принять коллективный иск сотрудников Фонда борьбы с коррупцией к президенту Владимиру Путину. Об этом сообщает «Медиазона» со ссылкой на пресс-службу суда.

«Принятие этого заявления нарушает основные принципы разделения властей на территории Российской Федерации», — пояснили в суде, уточнив, что «требования не могут быть предъявлены к президенту РФ в рамках административного судопроизводства».

Алексей Навальный и сотрудники ФБК в иске просили признать незаконным бездействие президента как гаранта Конституции, который «не реагирует и не принимает мер по прекращению грубых и систематических нарушений конституционных прав, происходящих по «делу ФБК». Путина в фонде называют организатором незаконного масштабного преследования организации.

В начале августа СК сообщил о возбуждении уголовного дела по факту отмывания средств через ФБК. После этого у сотрудников фонда, а также у сторонников Навального и их родственников по всей стране прошли обыски. У многих были заблокированы банковские счета.