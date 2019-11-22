Кремль объявил дату большой пресс-конференции Путина

Большая пресс-конференция президента России Владимира Путина состоится 19 декабря в полдень. Как сообщили в Кремле, уже открыта аккредитация журналистов.

Нынешняя пресс-конференция станет 15-й по счету. Предыдущая состоялась 20 декабря 2018 года и длилась около четырех часов. Тогда на мероприятие аккредитовались 1702 представителя СМИ, что стало рекордом, но пустили не всех. ФСО отказалась пропустить шеф-редактора издания The Insider Романа Доброхотова, несмотря на наличие у него аккредитации. Зато сотрудник штаба Алексея Навального Дмитрий Низовцев прошел в зал в футболке с надписью «Навальный». Он аккредитовался от издания «Хабаровск today». У Низовцева отобрали плакаты с надписью «Про Золотова» и так и не дали задать вопрос.