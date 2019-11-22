Полковник Черкалин назвал организатором «крышевания» банков бывшего замглавы АСВ Мирошникова

О значимой роли бывшего замглавы Агентства по страхованию вкладов Валерия Мирошникова в схеме «крышевания» банков в своих показаниях рассказал бывший полковник ФСБ Кирилл Черкалин. Об этом пишут «Открытые медиа».

Сейчас Мирошников находится в статусе свидетеля и покинул страну, но Черкалин утверждает, что именно замглавы АСВ был организатором всех преступных схем, расследуемых в рамках уголовного дела. А большая часть из 12 млрд руб., которые были найдены при обыске у полковника ФСБ и его родственников, также принадлежала Черкалину.

Следствие также проверяет заявление бывшего владельца Балтийского банка Олега Шигаева о том, что Мирошников убеждал руководство финучреждения согласиться на процедуру санации, а 1 млрд руб. из средств, выделенных на оздоровление банка, предназначался Мирошникову и его кураторам из ФСБ.

В деле пока три обвиняемых. Кроме Кирилла Черкалина под следствием находятся его коллеги Дмитрий Фролов и Андрей Васильев, арестованные 25 апреля. Черкалин обвиняется в «покровительстве» коммерческим структурам за взятку в размере $850 тыс. Всех троих также подозревают в мошенничестве. Черкалин активно сотрудничает со следствием и предлагал заключить досудебное соглашение.

Валерия Мирошникова, который стоял у истоков формирования российской системы страхования вкладов, допросить так и не удалось, так как он уехал за границу и не вернулся. Собеседник «Открытых медиа» сообщает, что Черкалин сейчас говорит о бывшем замглавы АСВ только в прошедшем времени, «как будто тот уже умер».

После задержания Черкалина Мирошников сначала уехал отдыхать с семьей в Австралию, потом переехал в Германию. Следствие считает, что он может находиться в Израиле, где находится бывший сотрудник АСВ Александр Дунаев, который также фигурирует в показаниях ряда представителей банков. При этом в 2012 году Дунаев стал фигурантом уголовного дела о хищении почти полумиллиарда рублей. В 2014 году его задержали в Израиле, но так и не выдали России. Дунаев все еще находится в розыске МВД.