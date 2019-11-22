Роспотребнадзор заявил о повышенном радиационном фоне в Южно-Китайском море

В Южно-Китайском море зафиксировано повышение уровня радиационного фона в связи с «радиационным инцидентом», сообщили в Роспотребнадзоре.

«Усилен мониторинг радиационной обстановки на прилегающих приграничных территориях. В настоящее время угроза негативного воздействия на население Российской Федерации отсутствует», — говорится в заявлении ведомства.

О каком инциденте идет речь, Роспотребнадзор не уточняет. «Интерфакс» со ссылкой на американскую радиостанцию Hal Turner Radio Show, которая в свою очередь ссылается на военные источники, сообщает о подводном взрыве мощностью от 10 до 20 килотонн в тротиловом эквиваленте. Он произошел на глубине примерно 50 метров, и версия о землетрясении уже исключена. В этом районе несут службу подводные лодки ВМС США, отметила радиостанция.

Глобальная сеть мониторинга окружающей среды uRADMonitor Global Environmental Monitoring Network, на данные которой ссылается Роспотребнадзор, объединяет гражданских активистов по всему миру. С 21 ноября сеть фиксирует на своей интерактивной карте существенное превышение радиационного фона (0,22-0,24 мкЗв/час) в районе китайского города Чжаньцзянь.