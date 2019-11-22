Родственники жертв домашнего насилия просят проверить замглавы Минюста на профпригодность

Родственники четырех женщин, погибших от домашнего насилия, просят главу Минюста проверить на профпригодность своего зама, заявившего о существенном преувеличении проблемы. Как сообщает «Зона права», среди них — отец Яны Савчук, убитой сожителем в Орле. Тогда участковый заявила будущей жертве: «Вы не волнуйтесь, будет труп — приедем, опишем».

«Мы выражаем глубокое возмущение в связи с позицией официального представителя РФ при ЕСПЧ Михаила Гальперина и поставили перед главой Минюста вопрос о профессиональной пригодности его зама и соответствия его занимаемой должности», — пишут авторы обращения.

Ранее Гальперин в ответ на запрос ЕСПЧ заявил, что масштаб проблемы домашнего насилия, а также серьезность его дискриминационного влияния на женщин в России существенно преувеличены.