Депутаты Госдумы хотят засекретить сведения о закупках по гособоронзаказу

Законопроект, предлагающий исключить из планов госзакупок информацию по оборонному заказу, внесен в Госдуму депутатами от «Единой России» Владимиром Гутеневым и Алексеем Хохловым. Документ опубликован на сайте СОЗД ГАС «Законотворчество».

Сейчас по закону можно засекречивать некоторые сведения о госзаказах, например, касающиеся вооружения, военной и специальной техники. Согласно тексту пояснительной записки, авторы законопроекта считают, что остаются «риски раскрытия штатной численности и категорий военнослужащих, районов дислокации военных городков и объектов, в том числе специальных».

«Законопроектом предусматривается уточнить положения, касающиеся особенностей планирования закупок, расширив их действие на весь состав государственного оборонного заказа. Такой подход позволит повысить эффективность закупок в условиях действующих санкций со стороны иностранных государств с целью минимизации рисков возможного раскрытия информации о государственном оборонном заказе в целом путем ограничения круга лиц, обладающих такой информацией», — поясняют депутаты.

В отзыве правительства говорится, что законопроект действительно позволяет снизить риски, но «вместе с тем исключение закупок по государственному оборонному заказу из планов закупок и планов-графиков закупок не позволит осуществлять контроль за соответствием информации об объеме финансового обеспечения, включенной в планы закупок, информации об объеме финансового обеспечения для осуществления закупок, утвержденном и доведенном до заказчика, а также за соответствием информации об идентификационных кодах закупок и об объеме финансового обеспечения для осуществления данных закупок». Поэтому правительство предлагает предусмотреть в законопроекте механизм осуществления контроля.