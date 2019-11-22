Половина заемщиков отдает по кредитам более 50% доходов

По оценке Минэкономразвития в 2019 году половина российских заемщиков тратила более 50% своего ежемесячного дохода на платежи по кредитам. Ведомство намерено снизить этот показатель в следующие пять лет, пишет РБК.

С прошлого года доля россиян со столь высокой долговой нагрузкой была ниже и составляла 42%. Ранее министр экономического развития Максим Орешкин говорил, что такая ситуация в сфере кредитования может привести к массовым неплатежам в 2021 году.

Однако в документе Минэкономразвития нет сведений в абсолютном выражении о количестве граждан с показателем долговой нагрузки выше 50% и о том, как проводились расчеты. Показатель долговой нагрузки — это соотношение ежемесячных платежей по кредитам и займам к доходу клиента и его с 1 октября обязаны рассчитывать все банки и микрофинансовые организации при выдаче необеспеченных ссуд и займов на сумму свыше 10 тыс. руб.

По мнению представителя ЦБ, даже если ежемесячный платеж по кредиту превышает 50% доходов, это не может говорить о серьезной закредитованности человека. Для объективности нужно оценивать еще и какую часть дохода заемщик направляет на повседневные нужды.

Однако в планах Минэкономразвития значительно сократить долю граждан с ПДН более 50%. Так, в 2020 году доля таких заемщиков должна снизиться до 40%, а 2023–2024 годах — закрепиться на уровне 10%. До 1 июля 2020 года могут быть внесены поправки в законодательство, которые дадут Центробанку полномочия вводить ограничения на выдачу некоторых видов кредитов.

По мнению главного экономиста рейтингового агентства «Эксперт РА» Антона Табаха, снижать долю закредитованных граждан на 10% ежегодно можно или фантастическим ростом доходов, или резким снижением ставок, или прямыми запретами.