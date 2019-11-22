Правозащитники просят СК проверить слова Кадырова

Правозащитный центр «Мемориал» и Московская Хельсинкская группа обратились к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину в связи с призывами главы Чечни Рамзана Кадырова убивать и сажать за оскорбления чести в интернете.

«У нас нет ни малейшей надежды на то, что мы добьемся возбуждения уголовного дела, но мы просто обязаны это делать. Мы надеемся, что это безнадежное дело когда-либо приведет к успеху. Мы неоднократно обращались в СК с требованием проверить и другие заявления Кадырова. СК передавал их в управление по Чечне, которое всякий раз отказывалось заводить дело», — рассказал «МБХ медиа» член Совета ПЦ «Мемориал» Олег Орлов.

Ранее на совещании в правительстве Чечни Кадыров потребовал выявлять авторов негативных материалов о республике и комментирующих их пользователей соцсетей. Тех, кто «нарушает согласие между людьми, занимается сплетнями, раздорами», нужно останавливать, «убивая, сажая, пугая», считает он.

После того как на эти слова обратили внимание СМИ, Кадыров обвинил своих критиков в попытках исказить его слова — угрозы побить и убить соответствуют адатам и не должны восприниматься буквально, заявил он.

«Этими высказываниями глава ЧР публично подрывал авторитет органов республиканской и федеральной власти, демонстрировал пренебрежение к законам страны, конституционным принципам и демократическим ценностям. Мы воспринимаем эти слова как прямую угрозу, которая может иметь тяжкие последствия для жизни, здоровья и безопасности всех тех, кто критически высказывается в адрес властей Чеченской Республики. Подобные заявления должностных лиц ЧР в прошлом уже неоднократно приводили к совершению тяжких преступлений», — заявили в «Мемориале».

В Кремле уже говорили, что не будут проверять слова Кадырова. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что подобными проверками занимаются правоохранительные органы.