Политологи: в обществе снижается спрос на наказания и запреты

Эксперты рекомендуют власти отказаться от принятия новых ограничительных законопроектов, так как образ «злой власти» вызывает у населения чувство тревожности и девальвирует ценности «стабильности». Об этом говорится в докладе «Концепция доброй власти» фонда «Петербургская политика», пишет «КоммерсантЪ».

По мнению авторов доклада, если 2018 год был временем роста негативизма, то в 2019 году произошла «консервация общественных стереотипов, в том числе в вопросах отношения к власти». Мнение о щедрости власти ослаблено в ходе пенсионной реформы, социальная ниша власти как «защитника» размывается, а ниша «гаранта равных правил игры» вступает в противоречие с реалиями. Образ сильной, доминирующей, всемогущей, агрессивной, закрытой власти», который вышел на первый план — противоречит запросам общества.

Политологи говорят о снижении запроса на агрессию, ссылаясь на итоги опроса фонда «Общественное мнение».

«Власть чувствует избыток негативной повестки, но пока недостаточно ее смягчает, доброта манифестируется, однако не считывается гражданами,— говорит президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. — Власть должна перейти от решения вопросов добра и зла к помощи людям».

По мнению политолога Александра Кынева, «позитивные ожидания всегда хороши», однако на практике «все сигналы говорят о новых репрессиях».