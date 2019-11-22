Трамп хочет продолжения процесса по импичменту в Сенате

Президент США Дональд Трамп хочет продолжения расследования по импичменту в Сенате и ожидает увидеть среди свидетелей кандидата в президенты от Демократической партии Джо Байдена, заявил представитель Белого дома Хоган Гидли. Об этом сообщает Reuters.

«Президент Дональд Трамп хочет провести судебный процесс в Сенате, потому что очевидно, что это единственная палата Конгресса США, где он может рассчитывать на справедливость и надлежащую процедуру в соответствии с Конституцией», — заявил Хоган Гидли.

«Мы ожидаем, наконец, услышать от свидетелей, которые на самом деле были свидетелями и, возможно, замешаны в коррупции — таких как Адам Шифф, Джо Байден, Хантер Байден и так называемый «информатор», — пояснил Гидли, обращаясь к Палате представителей.

В Палате представителей, где с 13 ноября идут открытые слушания по делу об импичменте, большинство принадлежит Демократической партии. В Сенате большинство голосов у Республиканской партии, членом которой является Дональд Трамп.

Слушания по импичменту должны определить, действительно ли Трамп превысил полномочия и сдерживал военную помощь Украине, чтобы добиться начала расследования в отношении сына своего политического конкурента на выборах 2020 года Джо Байдена.