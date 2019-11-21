Журналист Дмитрий Колезев: Рискуют все

Самое удивительное в новом законе об иностранных агентах — то, что он позволяет признать иноагентами физическое или юридическое лицо, которое получает деньги даже от «российских юридических лиц, получающих денежные средства и (или) иное имущество от указанных источников» (т.е. иностранных структур).

То есть предполагается, что редакция СМИ (например) должна знать, нет ли у их российских рекламодателей иностранных источников финансирования.

А как они должны это узнать, простите? Подписку брать или что?

А ничего, что у нас половина крупного бизнеса в офшорах зарегистрирована? И даже если их рекламодателями выступают их дочки, то дочки-то могут получать деньги от иностранных материнских компаний, ну и СМИ таким образом подводятся под монастырь.

В общем, как и предполагалось, новый закон позволяет признать иноагентом примерно любое СМИ или любого журналиста/блогера просто по желанию Минюста (то есть администрации президента).

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