Михаил Федотов: в законе о физлицах-иноагентах есть ошибки «на уровне второго курса юрфака»

Экс-глава президентского Совета по правам человека Михаил Федотов назвал принятый Госдумой закон о физлицах-иноагентах абракадаброй с юридической точки зрения.

«Я знаком с этим законопроектом, и он у меня вызывает самое критическое отношение. Потому что с точки зрения юриспруденции — это просто абракадабра. Здесь перепутано все, и представить себе, что физическое лицо может быть средством массовой информации — это юридический нонсенс, поскольку согласно закону «О СМИ» средство массовой информации — это форма периодического распространения массовой информации. А человек не может быть формой», — поясняет Федотов, который был соавтором закона «О СМИ», передает «Интерфакс».

По его мнению, в документе перепутаны субъекты и объекты права, а это ошибки на уровне второго курса юридического факультета. А если смысл закона в зеркальном ответе на ущемление российских журналистов в США, то для этого не надо было придумывать историю с иностранными агентами. И тогда не появится ощущение, что любого могут признать СМИ или иноагентом, ведь «юридическую бессмыслицу можно толковать как угодно»

«У нас в законе о СМИ еще с 1991 года есть норма о том, что российское правительство вправе принять зеркальные меры в отношении тех стран, в которых ущемляются права российских журналистов. Вот это и надо было сделать, и не надо городить турусы на колесах», — говорит Федотов.

Закон, который разрешает признавать иностранными агентами физических лиц, которые распространяют контент СМИ-иноагентов или участвуют в его создании, был одобрен Госдумой в окончательном третьем чтении сегодня, 21 ноября.