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Свидетель по делу «Седьмой студии» пожаловалась на угрозы следователя

21.11.2019

На заседании суда по делу «Седьмой студии» свидетель обвинения Алеся Махмутова рассказала, что следователь угрожал ей во время допроса. Как сообщает «КоммерсантЪ», Махмутова, которая работает начальником отдела управления контрактами в департаменте поддержки искусства и народного творчества Минкульта, рассказала, что на нее оказывалось давление вплоть до угроз.

«Руководитель следственной группы говорил мне о том, что если я сейчас буду рассказывать, что все было по закону, то у меня есть возможность из свидетеля превратиться в соучастника, подозреваемую»,— заявила в суде Махмутова. Из страха она не жаловалась на действие следователя официально.

Допрос сотрудницы Минкульта прошел 19 июля 2017 года. По словам Махмутовой, он длился шесть часов, и свидетельнице не дали даже воды. Допрос вели пять человек, а подпись под протоколом стоит только одна. Судья после заявления Махмутовой записала фамилии других следователей, которых теперь планируют вызвать в суд.

Дело «Седьмой студии» рассматривается повторно. Режиссера Кирилла Серебренникова, экс‐гендиректора «Седьмой студии» Юрия Итина, бывшего генпродюсера студии Алексея Малобродского, экс‐сотрудницу Минкульта Софью Апфельбаум и бывшего бухгалтера студии Нину Масляеву обвиняют в особо крупном мошенничестве. Они якобы похитили 133 млн руб., выделенные Министерством культуры на проект «Платформа».

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