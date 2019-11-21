Госдума одобрила закон о предустановке российского софта

Принятый Госдумой закон обяжет продавцов электроники с 1 июля 2020 года устанавливать российское программное обеспечение, сообщает «Интерфакс».

Одобренный документ вносит изменения в 4 статью закона о защите прав потребителей. В пояснительной записке говорится, что законопроект направлен на то, чтобы обеспечить российских пользователей доступом в интернет и услугами связи при покупке смартфонов, компьютеров, телевизоров с функцией «смарт-ТВ» без необходимости установки дополнительных мобильных приложений и иных программ для компьютера.

Представляя законопроект, депутат Олег Николаев отмечал, что обнаруживая на купленных устройствах зарубежное ПО, человек «может предположить, что аналогов отечественного производства и нету», а если российский софт будет предустановлен, у пользователя появится выбор.

Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники РАТЭК высказывалась против данного закона, так как он будет влиять на добросовестные компании, которые просто технически не смогут выполнить нормы закона. Например, на операционную систему продукции Apple iOS невозможно предустановить ничего стороннего.