ФБК подал иск к Владимиру Путину

Фонд борьбы с коррупцией подал иск к президенту России Владимиру Путину в ответ на множество исков со стороны окологосударственных структур. Об этом говорится на сайте Алексея Навального.

«Поэтому мы тоже решили подать иск. Один. Но самый правильный по сути. Сегодня больше 10 сотрудников ФБК, сам ФБК и я как основатель ФБК подаем иск к Владимиру Путину», — пишет политик.

Фонд борьбы с коррупцией просит признать незаконным бездействие президента как гаранта Конституции, так как Путин «не реагирует и не принимает мер по прекращению грубых и систематических нарушений конституционных прав (на неприкосновенность жилища, на распространение информации и выражение мнения о коррупции, на объединение), происходящих по «делу ФБК» десятки раз в день в течение уже очень продолжительного времени».

Также фонд хочет, чтобы суд признал незаконными действия Путина по организации уголовного преследования по «делу ФБК».

«Мы отказываемся признать, что у нас в нашей стране прав меньше, чем у лапшичной, иски которой на тему «люди съели бы больше лапши, если бы не Навальный и Соболь» принимаются и удовлетворяются, а наши жалобы на сотни незаконных конфискаций, обысков, арестов счетов и т.д. игнорируются», — пишет Навальный.

В начале августа СК сообщил о возбуждении уголовного дела по факту отмывания средств через ФБК. После этого у сотрудников фонда, а также у сторонников Навального и их родственников по всей стране прошли обыски. У многих были заблокированы банковские счета.