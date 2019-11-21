Прокитайская партия Гонконга призвала жителей острова прийти на выборы, чтобы остановить протесты

Крупнейшая прокитайская политическая партия Гонконга призвала избирателей «выбить черную силу» на предстоящих выборах в районные законодательные собрания. Мнение общественности может остановить протестное движение или легализовать его, пишет Associated Press.

Крупнейшая политическая партия Гонконга «Демократический альянс за улучшение и прогресс Гонконга» призвала избирателей использовать выборы в районные законодательные собрания, намеченные на 24 ноября, чтобы изгнать «черную силу», которая на несколько месяцев погрузила китайскую полуавтономию в состояние ежедневных беспорядков.

«Черные силы» говорят, что хотят бороться за свободу, но теперь люди не могут даже свободно выражать свои взгляды. Они лишились права ходить в школу и работать», — заявила глава «Демократического альянса» Старри Ли.

Ли отметила, что кандидаты от партии столкнулись с угрозами, а некоторые даже были избиты, но они готовы к «тяжелой битве» за Гонконг. В ходе выступления в центре города Ли и некоторые другие кандидаты пнули черные футбольные мячи как символический жест, чтобы изгнать из Гонконга протестующих.

Антикитайские демонстранты, одевающиеся в черное и считающие, что Китай усиливает контроль над Гонконгом, требуют проведения полностью демократических выборов и независимого расследования жестокости полиции по отношению к демонстрантам. Правительство эти требования не поддерживает и грозится перенести выборы, если насилие будет продолжаться, а транспортное сообщение все так же будет нарушено.

В кампусе Гонконгского политехнического университета, который в последнюю неделю стал ключевой точкой столкновений с полицией, остаются заблокированными несколько десятков протестующих. Остальные, порядка 1000 человек, либо сдались, либо были задержаны при попытке бегства.