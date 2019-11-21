Алексей Навальный: Подаем в суд на Путина

Если я вас попрошу припомнить все судебные иски, предъявленные за последнее время мне, ФБК и сотрудникам ФБК со стороны государства, окологосударственных структур и просто разных единороссовских шестёрок вроде ресторана «Армения», лапшичной или службы такси, то вы вряд ли сможете назвать всё, даже если внимательно следите.

Да чего уж там, даже я не смогу всё назвать.

Исков очень много, но в этой странной комнате, забитой исковыми требованиями на десятки миллионов рублей, стоит огромный слон, на боку которого написано: вообще-то ФБК (а также организаторы и участники митингов, а также недопущенные на выборы кандидаты) — это как раз те, кто НЕ нарушал закон. А иски предъявляют им как раз злостные нарушители.

На другом же боку слона написано совсем очевидное: приказ организовать это беззаконие отдал лично президент РФ Путин, в ответ на расследования ФБК и разгром его партии в Москве.

Поэтому мы тоже решили подать иск. Один. Но самый правильный по сути.

Сегодня больше 10 сотрудников ФБК, сам ФБК и я как основатель ФБК подаем иск к Владимиру Путину.

Мы требуем признать незаконным его бездействие. Он, являясь гарантом Конституции (ч. 2 ст. 80 Конституции), не реагирует и не принимает мер по прекращению грубых и систематических нарушений конституционных прав (на неприкосновенность жилища, на распространение информации и выражение мнения о коррупции, на объединение), происходящих по «делу ФБК» просто десятки раз в день в течение уже очень продолжительного времени.

Мы требуем признать незаконными действия Путина Владимира Владимировича по организации уголовного преследования (фабрикации дела ФБК), поскольку считаем его ввиду такого масштаба преследования организатором этого дела.

Текст иска полностью можно прочитать здесь.

Да-да, мы всё знаем про российские суды и про Тверской суд в частности. Однако же не считайте этот иск политическим высказыванием. Мы-то по закону себя ведём. И делаем то, что по закону должно быть предметом судебного спора в Прекрасной России Будущего. Мы хотим зафиксировать юридический факт:

— Мы возлагаем вину на абсолютное и демонстративное беззаконие по «делу ФБК» на Путина лично.

— Мы готовы отстаивать эту позицию в суде, и в независимом суде мы её докажем.

— Действия Путина по организации этого незаконного, политически мотивированного преследования должны быть расследованы, и они рано или поздно будут расследованы.

Мы отказываемся признать, что у нас в нашей стране прав меньше, чем у лапшичной, иски которой на тему «люди съели бы больше лапши, если бы не Навальный и Соболь» принимаются и удовлетворяются, а наши жалобы на сотни незаконных конфискаций, обысков, арестов счетов и т.д. игнорируются.

Мы так, по гамбургскому счёту. Кто за этим стоит? Ясно, что Путин. Вот на него в суд и подаем.

У нас сейчас непростые времена, но уверяем всех, что ФБК и вся наша система штабов станет в результате только сильнее.

Источник