«Новая газета» установила личность российского наемника на видео с жестокой расправой над сирийцем

Личность одного из четырех наемников «группы Вагнера», которые жестоко расправились с сирийцем на опубликованной в сети видеозаписи, установила «Новая газета».

Как пишет издание, первое видео, на котором четверо русскоговорящих наемников, предположительно из «группы Вагнера», забивают кувалдой араба, появился летом 2019 года. В ноябре в Сети появились следующие части этой истории. На них арабу отрезают голову и руки, тело подвешивают за ноги и сжигают.

В четвертой части видео один из участников расправы опускает арафатку и показывает лицо. Это позволило «Новой газете» найти его на фотографиях во «ВКонтакте» и установить личность. Им оказался Станислав Д., который числится среди известных документально подтвержденных наемников «группы Вагнера». Ранее он служил рядовым во взводе патрульно-постовой службы полиции на Ставрополье.

«Новая газета» также отмечает, что пока готовился материал, в интернете появилось фото, на котором все четверо наемников с видео позируют на фоне тела с неприкрытыми лицами, и надеется установить личности остальных.

Арабские источники отмечали, что место, где происходила запись видео — нефтяное месторождение Шаир. С этой территории подразделения ЧВК «Вагнер» вытеснили боевиков «Исламского государства» (организация признана террористической и запрещена в РФ) весной 2017 года. По данным «Новой», это подтверждено протоколом согласований между Сирийской государственной генеральной нефтяной корпорацией и российским ООО «Евро Полис», ратифицированным кабинетом министров Сирийской Арабской Республики 23 мая 2017 года. «Евро Полис» —связанная со структурами Евгения Пригожина российская компания, которая по договору с правительством Сирии ведет боевые действия на ее территории в обмен на 25% от добычи нефти и газа на освобожденных месторождениях.