Власти хотят привлечь 1 трлн рублей от россиян на добровольную пенсию

Россияне должны принести в новую систему добровольных накоплений на пенсию («гарантированный пенсионный план», ГПП) почти 1 трлн руб. в первый год ее запуска. Такой целевой показатель, как сообщает РБК, предложило Минэкономразвития.



Закон о гарантированном пенсионном плане, как ожидается, будет принят к 1 июля 2020 года. Новая система будет запущена с 2021 года. Согласно проекту KPI, объем добровольных пенсионных взносов россиян, накопленных в системе, возрастет с 0,96 трлн руб. в 2021 году до 1,54 трлн в 2022 году, до 2,2 трлн в 2023 году и до 3 трлн руб. в 2024 году.



Запуск новой системы пенсионных накоплений после шести лет их заморозки, по замыслу властей, наряду с улучшением инвестклимата, снижением регуляторных ограничений для бизнеса должен увеличить уровень инвестиций в основной капитал до 25% ВВП к 2024 году.



«Это фантастические деньги, большинство людей как не участвовали в таких программах, так и не будут участвовать», — уверен профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов. Люди начинают задумываться о том, чтобы начать формировать накопления на пенсию, при доходе 45 тыс. руб., утверждает он. Когда самая распространенная зарплата достигнет этого уровня, тогда можно предположить, что новая пенсионная система будет пользоваться спросом. Согласно данным Росстата, в 2019 году распространенная зарплата — 23,5 тыс. руб.



