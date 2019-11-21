Аббас Галлямов: Новости политической социологии

Партия власти — институт, характерный для режимов, в которых власть не проигрывает выборы. Чтобы выигрывать постоянно, она использует не только политические методы, но и административный ресурс. Их соединение, собственно говоря, и порождает феномен партии власти. Проще говоря, партия власти — это партия, пользующаяся поддержкой административного аппарата.

В этом смысле нет ничего удивительного в том, что отечественный избиратель знает о существовании этого феномена. Было бы странно, если бы было наоборот. То же самое касается и убеждённости россиян в том, что партия власти нужна. Поскольку при демократии они жили давно и совсем недолго, другой жизни они себе вообще не представляют. Претензии массового избирателя к «Единой России» связаны не столько с тем, что она является партией власти, сколько с тем, что она является партией плохой власти — неэффективной, коррумпированной, далёкой от народа, и т.д., и т.п.

Самое главное здесь заключается в том, что не возражая против существования самого феномена, избиратель может быть неудовлетворен тем, как в данном конкретном случае он воплощен в жизнь. О чем и свидетельствует электоральный рейтинг ЕР, снизившийся практически до 30 процентов.

Оппозиция тоже не возражает против существования института «партии власти», она просто сама собирается стать той властью, которая будет учреждать партии.

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