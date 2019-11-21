Демократы и республиканцы по-разному восприняли показания ключевого свидетеля по делу об импичменте Трампа

После шестичасового допроса посла США в ЕС Гордона Сондленда, ключевого свидетеля на слушаниях по импичменту президента Дональда Трампа, демократы и республиканцы отреагировали на показания по-разному.

Как передает «Би-би-си», Сондленд начал с сенсации, заявив, что отношения Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским строились по принципу «услуга за услугу». Это идет вразрез с заявлениями президента и республиканцев в Конгрессе и сильно осложняет их линию защиты. Но у Сондленда нет доказательств — он не вел дневник или заметки на встречах и об обмене услугами говорил как о своем предположении, а не факте.

В итоге демократы остались уверены, что у них на руках все больше доказательств для импичмента, а республиканцы говорят, что не услышали ничего нового. Сам Трамп заявил по итогам слушаний, что «охота на ведьм должна закончиться».

Сегодня перед Конгрессом предстанет Фиона Хилл, которая была помощником президента США по России.