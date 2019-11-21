ВЦИОМ: половина признающих в России наличие «партии власти» выступают за ее сменяемость

Большинство россиян (63%), считают, что в стране есть такой институт, как «партия власти», чуть более половины из них — 51% — выступают за ее сменяемость. Об этом говорится в итогах исследования, проведенного ВЦИОМ и Институтом развития парламентаризма.



Как отмечает РБК, среди тех, кто не одобряет деятельность президента, периодическую смену партии власти поддерживают 82%, и лишь 11% считают, что она меняться не должна. Среди сторонников президента в пользу несменяемости партии власти высказались 49%, 39% поддерживают ее периодическую смену (среди сторонников «Единой России» каждый четвертый назвал полезной периодическую смену партии власти).



Чаще всего высказываются за сменяемость жители Москвы и Санкт-Петербурга — 71% против 41% в селах.



При этом в исследовании говорится: «По косвенным данным можно предположить, что речь идет о запросе на изменение и обновление изнутри системы, а не о смене власти в результате поражения одной политической силы и победы другой. Так, не до конца понятно, является ли для сторонников перемен более предпочтительным сценарий появления новой политической силы в существующей электоральной нише «Единой России» или речь идет о существенном апгрейде и модернизации действующей партии».



Есть два разных понятия — «правящая партия» и «партия власти», и автоматически заменять их некорректно, отметил в интервью «Ведомостям» политолог Александр Кынев. «Про смену партии власти говорить смешно — она ничего не может проиграть: как только власти нет, то нет и партии. Правящая партия — это партия, которая победила на выборах и сформировала органы власти. «Единая Россия» никакие органы власти не формирует, она является клубом сторонников власти самой по себе и поддерживает любых кандидатов, которых выдвигает власть». Опрос некорректен, но если даже в таких формулировках люди высказываются за смену правящих партий, это говорит, насколько в обществе глубок запрос на перемены, резюмирует эксперт.