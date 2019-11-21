Возбуждены новые уголовные дела, связанные с космодромом Восточный

Следственный комитет возбудил еще два дела, касающихся космодрома Восточный. Речь идет о хищении более чем 255 млн руб. при строительстве стартового комплекса для ракеты-носителя «Ангара», пишет «КоммерсантЪ».

Строительство пускового комплекса для ракеты-носителя «Ангара» в ЗАТО Циолковский началось весной 2019 года. Сдача планируется на 2022 год. Стоимость проекта составляет порядка 100 млрд руб. 15 ноября следственное управление Следственного комитета России по Амурской области возбудило два уголовных дела о мошенничестве в особо крупном размере при строительстве комплекса. Дела были объединены в одно производство.

По данным следствия, с 31 октября 2018-го по 31 мая 2019 года руководители исполнителя данного строительного гособоронзаказа ООО «Поволжское строительное предприятие» предоставили в Управление федерального казначейства Татарстана подложные документы об оплате по договорам аренды спецтехники с ООО «Трио-ВИС». УФК Татарстана перечислило по ним на расчетный счет ООО «Трио-ВИС» 13,8 млн руб.

По той же схеме УФК Татарстана перевело через ООО «Поволжское строительное предприятие» и Производственно-строительное объединение «Казань» по подложным документам о приемке якобы выполненных работ на счета ООО «Дорстрой» и ООО «Трио-ВИС» дополнительно 242,6 млн руб.

По данным «Ъ», в объединенном уголовном деле подозреваемых или обвиняемых нет. Однако в Производственно-строительном объединении «Казань» прошли обыски и изъятие документов.

Космодром Восточный возводится с 2012 года. По данным Генпрокуратуры, с 2014 по 2018 годы было обнаружено 17 тыс. различных связанных с объектом нарушений, более тысячи человек привлечены к ответственности. Было возбуждено 140 уголовных дел, ущерб от преступлений оценивается в 11 млрд руб., из которых возвращено было 3,5 млрд руб.