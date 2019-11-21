В 2020 году Россия хочет легализавать незаконные алмазы в ЦАР

Легализовать оборот алмазов в самой проблемной точке их добычи — Центральноафриканской Республике в 2020 году попробует Россия, так как будет председательствовать в Кимберлийском процессе — международной организации по борьбе с теневым оборотом алмазов.

Как пишет Русская служба «Би-би-си», план полной легализации оборота алмазов в ЦАР огласил Алексей Моисеев, замминистра финансов России и по совместительству член наблюдательного совета «Алросы», главного российского производителя алмазов. Правда, еще в начале 2019 года он же говорил, что основной повесткой России, когда она возглавит Кимберлийский процесс, станет борьба с вбросами синтетических камней на мировой рынок, а также создание равных условий для всех участников рынка. Теперь его интерес переключился на ЦАР.

По словам Моисеева, до введения санкций в ЦАР добывалось 350 тыс. карат алмазов в год, сейчас, по официальным данным — 39 тыс.карат. А разница оказывается на рынках в виде контрабанды.

Алмазы из ЦАР были признаны Кимберлийским процессом «кровавыми» в 2013 году. Только три года назад члены организации разрешили ЦАР официально торговать алмазами из некоторых шахт, целиком контролируемых правительством страны. Но подконтрольные различным группировкам шахты все равно поставляют алмазы на рынок — им просто приписывают происхождение других стран через подделку документов или при помощи взяток.

Реальность снятия санкций и легализации «кровавых алмазов» возможна, так как Россию могут поддержать 13 стран Африканской ассоциации производителей алмазов, которые состоят в Кимберлийском процессе, а также Индия, ОАЭ и Китай.

«Было бы правильным сказать, что эмбарго не работает, — считает управляющий директор неправительственной организации Enough Project, следящей за ситуацией в ЦАР, Брэд Брукс-Рубин. — Но просто снять его — тоже неправильное решение. Конечно, легко говорить, что все это — вина ЦАР. Но на самом деле алмазы идут на другие рынки — в Индию, в Дубай, возможно, и в Россию. А это все страны-участницы Кимберлийского процесса, и они должны остановить это».

При этом не учитывается конфликт интересов. Россия и ЦАР уже давно сотрудничают: Москва поставляет в ЦАР оружие и боеприпасы. А о том, что присутствие российских наемников в ЦАР — не только помощь, но и возможность для добычи алмазов, ранее писала The New York Times.