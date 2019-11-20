ФСБ сообщила о задержании военного по подозрению в шпионаже в пользу Украины

В ФСБ России сообщили о задержании в Ростовской области российского военнослужащего, подозреваемого в шпионаже в пользу Украины.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации в городе Аксай Ростовской области по подозрению в государственной измене задержан гражданин России - военнослужащий Южного военного округа», — цитирует ТАСС сообщение спецслужбы.

По данным ФСБ, задержанный «выполняя задание Главного управления разведки Минобороны Украины, целенаправленно собирал секретные сведения военного характера в отношении Вооруженных сил России, утечка которых за рубеж могла нанести ущерб обороноспособности государства».