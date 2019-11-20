Фонд дочери Путина заработал за год полмиллиарда рублей

Выручка фонда «Национальное интеллектуальное развитие», работающего при МГУ под брендом «Иннопрактика» и возглавляемого Катериной Тихоновой, увеличилась на 65% по сравнению с 2017 годом и составила 488 млн рублей по итогам 2018 года. Тихонову СМИ ранее назвали дочерью президента Владимира Путина.

Как сообщают «Открытые медиа», крупнейшим заказчиком фонда в 2018 году, как и в предыдущий год, была «Роснефть». От нее «Иннопрактика» получила заказы на 659 млн руб. Например, за 354 млн руб. фонд должен был разработать для заказчика «технологию оценки свойств коллекторов при помощи разномасштабных данных». Этот заказ «Иннопрактика» получила без конкурса.

Представитель фонда отметил, что в течение года «Иннопрактика» выполнила работы по более чем 30 контрактам на общую сумму более 400 млн руб., из них только 7 контрактов были с «Роснефтью». При этом в 2017 году фонд выполнил работы по более чем 36 контрактам на общую сумму более 300 млн руб., из них с «Роснефтью» были заключены 11 контрактов. Работы по контракту с «Роснефтью» на 354 млн рублей были начаты 2018 году, их срок выполнения — 1,5 года.

В 2019 году активность «Роснефти» снизилась, и крупнейшим заказчиком стал «Росатом». Его структура АО «Атомэнергопром» заказала в октябре и ноябре за 120 млн руб. две опытно-конструкторских работы по теме «Оптимизация экстракционных систем для разделения изотопов лития на основе макроциклических полиэфирных лигандов». А недавно та же организация заключила с фондом контракт на 64,9 млн руб. на проведение исследования «экстракционной технологии разделения америция и кюрия в ядерном топливном цикле на основе полициклических N-донорных лигандов».

По итогам 2018 года в более чем три раза (до 28 млн руб.) выросли управленческие расходы фонда «Иннопрактика», а стоимость чистых активов фонда увеличилась с 898 млн до 1,187 млрд руб.