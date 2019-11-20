Госдума приняла поправки о бесконечном переназначении ректоров МГУ и СПбГУ

Депутаты Госдумы приняли законопроект о совершенствовании практической подготовки обучающихся, в который была внесена поправка, разрешающая президенту Владимиру Путину продлевать полномочия ректоров МГУ и СПбГУ неограниченное число раз. Об этом сообщают «Ведомости».

Студенты МГУ сегодня вышли с серией одиночных пикетов к зданию Госдумы, требуя выборности ректора и автономии вуза. Открытое письмо с этими требованиями поддержали более тысячи студентов, аспирантов, сотрудников и выпускников университета.

По действующему закону, в декабре 2019 года срок полномочий ректора МГУ Виктора Садовничего должен быть завершен. Он возглавляет МГУ с 1992 года.