Владислав Иноземцев о налоговой политике России

Новации этого года — повышение НДС, увеличение возраста выхода на пенсию, перевод ряда сборов в категорию налоговых платежей и введение новых региональных «повинностей» — помогли добиться уверенного профицита федерального бюджета и масштабного пополнения резервных фондов. Однако проблема бедности в стране стала более острой; население накапливает неподъёмные для него долги по ЖКХ и другим текущим платежам, всё с большим трудом обслуживает взятые в банках кредиты.

Хотя многие чиновники и предупреждают, как делает это, например, М.Орешкин, о грядущем взрыве в связи с закредитованностью граждан, предложений о том, как можно смягчить проблему, практически не слышно. И на этом фоне приятной неожиданностью стали слова главы ВТБ А.Костина, предложившего «точечное смягчение налоговой политики», пусть и подчеркнув, что таковое не должно привести к снижению общей собираемости налогов. При этом наиболее революционным представляется мне инициатива установления «необлагаемого минимума доходов физических лиц, [позволяющая] решить проблему для самых незащищенных людей с самыми низкими доходами, освободив их от налогов». По мнению банкира, «это было бы правильно с точки зрения корректировки социального неравенства и в определенном смысле прагматично: люди с низкими доходами потратят высвободившиеся деньги на потребление, повысится спрос, что, в свою очередь, положительно повлияет на экономический рост». На мой взгляд, это одно из первых предложений, направленных как на восстановление в обществе ощущения социальной справедливости, так и на поддержку экономического роста в нынешней довольно непростой ситуации.

Принцип нулевого налогообложения доходов, считающихся в той или иной стране низкими, сегодня является доминирующим в развитых странах. 83 государства мира не облагают налогами доходы, которые местные правительства считают низкими (причём этот уровень часто является пределом мечтаний для россиян: так, в Чили налоги взимаются лишь с доходов выше 950 долл. (60000 рублей) в месяц, а в Голландии — выше 1760 евро (125000 рублей) в месяц. Даже там, где налог формально существует для всех (как в США), налоговые вычеты позволяют не платить его практически никому с доходами менее 1500 долл. в месяц. В Европе тренд очень заметен: нулевой налог на бедных более распространён в самых богатых странах и сменяется плоской шкалой в Центральной Европе и в постсоветских государствах. Поэтому сам принцип, о котором говорит А.Костин — это не исключение, а скорее правило в мировой практике.

Кроме того, совершенно правильно утверждение о том, что повышение доходов низкооплачиваемых групп населения наиболее успешно стимулирует экономический рост, так как в этой части общества наименее заметны тенденции накапливать доходы (что и понятно), а большая часть трат направляется на самые дешевые товары и услуги местного производства. В 2008–2009 гг. в качестве ответа на кризис 17 из 28 стран ЕС повысили установленные законом минимальные зарплаты, и эта мера показала свою эффективность. В США существует программа «натурального» стимулирования потребления бедняков через выдачу продуктовых талонов (т.н. food stamps), число получателей которых в прошлом году составило 40,3 млн. человек, а на её реализацию было выделено 63,4 млрд долл. По подсчётам американского Минфина, каждый потраченный на эту программу доллар обеспечил кумулятивный прирост ВВП на 1,94 долл. Как отметил сегодня В. Путин, «известно, что заработные платы в России растут и в номинальном, и в реальном размере, однако при этом располагаемые доходы граждан практически стоят на месте» — и это дополнительный аргумент в пользу корректировки налоговой системы.

Сегодня в России доходы ниже или равные минимальным получают более 18,6 млн. человек. Это означает, что государство собирает с них (при прожиточном минимуме в 11,18 тыс. рублей/месяц) не более 27 млрд. рублей НДФЛ ежегодно — или в 20 раз меньше, чем принесло казне недавнее повышение НДС. На мой взгляд, А.Костин прав, выступая за то, чтобы малоимущие россияне были освобождены от этого бремени. При этом я бы добавил, что такая инициатива в перспективе будет выгодна не только бедным, но и богатым, ведь предлагаемое послабление станет хорошей альтернативой постоянно повторяющимся предложениям ввести прогрессивную шкалу подоходного налога. Налоговое законодательство — не догма; то, что было совершенно правильно в начале 2000-х, сегодня давно устарело. И прежде всего именно система налогообложения бедных, которая сближает Россию с её собратьями по бывшему коммунистическому блоку, но никак не с наиболее успешными и развитыми странами…

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