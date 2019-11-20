Студенты МГУ у стен Госдумы устроили акцию за автономию вуза

Студенты МГУ вышли с серией одиночных пикетов к зданию Госдумы, требуя выборности ректора и автономии вуза, утраченных в 2009 году. «МГУ требует автономии и выборов ректора», — гласит одна из надписей на плакате протестующих. Открытое письмо с этими требованиями поддержали более тысячи студентов, аспирантов, сотрудников и выпускников МГУ.

Дума сегодня должна во втором чтении принять поправки о праве президента бесконечно переназначать ректора МГУ и СПбГУ. По действующему закону, в декабре 2019 года срок полномочий ректора МГУ Виктора Садовничего должен быть завершен.