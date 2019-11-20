Александр Ивахник о дебатах Джонсона и Корбина

Главной темой дебатов, естественно, был Brexit. Джонсон делал постоянный акцент на своей способности быстро довести дело с выходом из ЕС до финала. Он подчеркивал, что его сделка с ЕС пользуется поддержкой всех кандидатов тори, и на этом основании выражал полную уверенность, что Brexit состоится 31 января 2020 г. Премьер также заявил, что у него будет вполне достаточно времени, чтобы до конца переходного периода в декабре 2020 г. заключить с ЕС «фантастическую сделку о свободной торговле». Корбин повторил позицию своей партии: лейбористское правительство договорится с ЕС о новом, гораздо лучшем соглашении по условиям выхода, а затем в течение полугода проведет референдум, в ходе которого народ сможет выбрать между этим соглашением и сохранением членства в ЕС. Джонсон многократно спросил Корбина, за что тот будет агитировать в случае нового референдума, но лидер лейбористов уклонился от ответа.

Можно по-разному относиться к условиям сделки, достигнутой Джонсоном с Брюсселем, но его позиция по крайней мере ясна. Позиция Корбина, во-первых, предполагает дальнейшее затягивание до предела надоевшей проблемы Brexit, а во-вторых, не дает ответа на вопрос о принципиальной цели лейбористов в отношении ЕС — уйти или остаться. Так что по этой важнейшей теме Джонсон в теледебатах выглядел убедительнее, что и зафиксировал экспресс-опрос телезрителей.

Зато по другому волнующему британцев вопросу — о судьбе Национальной службы здравоохранения (НСЗ) — большее впечатление произвел Джереми Корбин. Он продемонстрировал копии закрытых документов, касающихся предварительных переговоров чиновников Британии и США о допуске американских фармгигантов на рынок закупки лекарств для НСЗ после Brexit. На этом основании он обвинил Джонсона в намерениях «распродать нашу службу здравоохранения Соединенным Штатам и «Большой фарме». Премьер-министр, конечно, отрицал такие планы, но в целом он был немногословен в вопросах внутренней политики и постоянно возвращался к теме Brexit. Корбин, напротив, стремился представить более широкую и позитивную повестку, поднимал темы рабочих мест, трудовых прав, отказа от политики жесткой экономии и позиционировал себя как лидера, понимающего нужды простых людей.

Экспресс-опрос компании YouGov показал, что теледебаты закончились вничью. В каком-то смысле это успех Корбина, поскольку к моменту дебатов электоральный рейтинг его партии и его личный рейтинг сильно отставали от рейтингов, соответственно, партии тори и Джонсона. Но в целом эксперты считают, что дебаты не изменили ход предвыборной борьбы: ни один из лидеров не сделал грубых ошибок и не сумел нанести тяжелых ударов сопернику.

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