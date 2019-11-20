Полиция Зимбабве применила слезоточивый газ к сторонникам оппозиции

Полиция Зимбабве с помощью слезоточивого газа, дубинок и водометов разгоняла собравшихся послушать речь лидера оппозиционной партии «Движение за демократические перемены» Нельсона Чамизы, пишет Associated Press.

В Зимбабве растет общественное недовольство президентом Эммерсоном Мнангагвой, который обещал экономическое процветание и расширение политических свобод. В стране на фоне худшей экономической ситуации за последние десять лет разваливается система здравоохранения. В это же время лидер оппозиции Чамиза продолжает оспаривать свой проигрыш Мнангагве на прошлогодних выборах.

В Зимбабве в последние месяцы дается разрешение лишь на проправительственные публичные акции. Аналогичные действия оппозиционных, трудовых и правозащитных групп подавляются полицией. При этом полиция отвергает, что выступление Нельсона Чамизы запрещено и сообщает, что организаторы со стороны оппозиции согласились перенести его на окраину города. Но у противников Мнангагве есть письмо, подтверждающее запрет. В оппозиции считают, что несмотря на обещанное расширение свобод репрессии сейчас хуже, чем при президенте Роберте Мугабе.