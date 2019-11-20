Через созданную экс-министром Михаилом Абызовым офшорную сеть прошло более $800 млн

С 2011 по 2016 годы на счета 70 компаний экс-министра Михаила Абызова в Белизе, Сингапуре, Кипре и Британских Виргинских островах поступило $860 млн. Об этом говорится во внутреннем отчете эстонского отделения крупнейшего банка Швеции Swedbank, говорится в совместном расследовании «Новой газеты», Центра по изучению коррупции и организованной преступности (OCCRP), шведского общественного телеканала SVT и эстонской газеты Postimees.

Бывший министр по делам «Открытого правительства» был арестован в марте 2019 года. В его отношении возбуждено сразу несколько уголовных дел: об организации преступного сообщества и особо крупном мошенничестве, о незаконной предпринимательской деятельности и о легализации денежных средств. В расследовании отмечается, что истинный масштаб деятельности Абызова значительно серьезнее, чем казалось ранее.

Бизнесмен получил должность министра по координации деятельности «Открытого правительства» в 2012 году. Но счета для офшоров он начал открывать в 2011 году. С тех пор на счета 70 компаний экс-министра в Swedbank поступило $860 млн, а $770 было выведено.

Судя по отчету отделения Swedbank, которое и раньше находилось в центре скандала по отмыванию российских денег, Абызову помогал переводить деньги между офшорами менеджер банка, который должен был следить за «чистотой» транзакций. У сотрудника банка Алексея Эверсона, который уволился в начале 2017 года, когда счета офшоров Абызова уже были закрыты, был обнаружен калькулятор PIN-кодов, который использовался для перевода денег одной из компаний экс-министра. В апреле 2017 года Эверсон стал директором кипрской Anduril Enterprises Ltd, связанной с Абызовым. Именно у этой компании ФБК в 2017 году находил виллу в Тоскане. Эверсон заявил журналистам, что калькулятором PIN-кодов не пользовался, а авторы отчета — некомпетентны.

Изучив 70 офшоров Абызова, авторы расследования приходят к выводу, что 38 компаний из них владели или продолжают владеть крупными российскими активами в электроэнергетике, мосто- и машиностроении, добыче угля и агропромышленности. Еще часть компаний связана с основной бизнес-группой бизнесмена RU-COM. На некоторые были записаны такие активы как центр Digital October, занимающийся проведением деловых мероприятий и поддержкой образовательных проектов, профессиональное сообщество русскоязычных врачей «Доктор на работе», кардиологический санаторный центр «Переделкино» и другие.

При этом часть сделок купли-продажи российских активов была заключена в то время, когда Михаил Абызов был на госслужбе.