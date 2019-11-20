Глава Счетной палаты обвинил правительство в лишении экономики триллионов рублей

Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин заявил на форуме ВТБ «Россия зовет!», что непотраченные расходы федерального бюджета по итогам 2019 года могут достигнуть 1 трлн руб., и в этом виновато низкое качество госуправления. «Правительство не может в полной мере преодолеть свои же административные процедуры, чтобы спокойно и своевременно эти расходы осуществить», — цитирует Кудрина РБК.

Министр финансов Антон Силуанов считает, что причина непотраченных расходов в более высоком контроле. Если раньше «выпулил деньги в капитал и забыл про них», то сейчас Казначейство отслеживает каждый рубль, и «просто так получить бюджетный рубль невозможно». Силуанов согласен, что проблемы в госуправлении есть, но отмечает, что для правительства приоритетом является эффективность расходования бюджетных средств. А непотраченные деньги создадут спрос в следующем году.

Министр экономического развития Максим Орешкин сообщил, парируя утверждения Кудрина, что так как порядка 700 млрд руб. федеральных средств, не истраченных в 2018 году, были израсходованы в начале 2019 года, разница составляет не триллион, а 200–300 млрд руб. «Можно еще раз бюджетные процедуры поменять, и этого триллиона просто видно не будет. Переход с авансовых платежей на оплату по факту приводит к тому, что график расходования сдвигается вправо на несколько месяцев», — объяснил Орешкин.

«Я не знаю государства, где неизрасходованные $16 млрд, заложенные в бюджете, объясняются тем, что мы немножко изменили процессы, поэтому наши задачи и планы сейчас не будут выполнены на эту сумму», — отметил в ответ глава Счетной палаты. А то что деньги не были израсходованы, говорит о том, что конкретные объекты и мероприятия не получили финансирование в срок, считает он.