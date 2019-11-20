Жителя Петербурга задержали за оправдание взрыва в архангельском УФСБ

В Петербурге сотрудники центра «Э» МВД задержали 68-летнего мужчину за то, что он в соцсетях героизировал действия Михаила Жлобицкого, который подорвал себя в здании УФСБ в Архангельске 31 октября 2018 года. Об этом «Интерфаксу» рассказал источник, видевший материалы дела задержанного.

Пост во «ВКонтакте» был опубликован в декабре 2018 года. 10 ноября этого года на пенсионера завели уголовное дело о публичном оправдании терроризма. Его задержали 19 ноября, а дома при обыске нашли брошюры экстремистского содержания.

«Медиазона» уточняет, что вероятно речь идет о записи, в которой петербуржец утверждает, что именем Жлобицкого «улицы и школы назовут», называет подростка «героем новой России, освобожденной от ига иудейского», и объявляет ему «посмертно благодарность».

При взрыве в архангельском УФСБ осенью 2018 года погиб сам Жлобицкий, принесший бомбу, еще трое человек пострадали. После этого по всей России анархистов и левых активистов стали вызывать на допросы.