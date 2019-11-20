Россия готовит запрос на экстрадицию основателя «Рольфа»

Генпрокуратура готовит документы на экстрадицию основателя группы компаний «Рольф» Сергея Петрова, обвиняемого в незаконном выводе за рубеж 4 млрд рублей. Также Россия запросит экстрадицию еще нескольких руководителей автодилера, находящихся за границей, сообщает ТАСС.

О подготовке запроса на экстрадицию заявил прокурор на заседании о продлении домашнего ареста директору департамента развития бизнеса компании «Рольф» Анатолию Кайро в Басманном суде Москвы. «Местонахождение скрывшихся фигурантов, в том числе Петрова, установлено органами, осуществляющими оперативно-разыскные мероприятия. Решается вопрос об их экстрадиции», — сказал прокурор.

Петров имеет гражданство Австрии, находится на территории этой страны и возвращаться в Россию не намерен. Уголовное дело он называет рейдерским захватом. При этом кипрская компания, через которую контролируется «Рольф», решила продать бизнес.