Amnesty International: в Иране во время протестов убито более 100 человек

Международная правозащитная организация Amnesty International заявила, что в Иране по меньшей мере 106 человек были убиты во время протестов из-за роста цен на бензин. При этом в организации отмечают, что реальная цифра может быть намного выше, пишет Associated Press.

Правительство Ирана не предоставило официальные данные о количестве арестованных, раненых или убитых в ходе акций протеста, которые начались в пятницу и охватили порядка 100 городов и поселков. Однако власти страны оспорили информацию Amnesty International через свою миссию при ООН, называя доклад правозащитников «необоснованными обвинениями», а данные — сфабрикованными.

В Amnesty International отмечают, что по некоторым свидетельствам, погибших могло быть и порядка 200.

Мировое сообщество потеряло возможность наблюдать за ситуацией в Иране, после того как в субботу, 16 ноября, иранские власти закрыли доступ в интернет. А государственные СМИ не давали полной картины, например, государственное телевидение Ирана показало видео сожженного Корана в мечети в пригороде Тегерана, а также проправительственные митинги. Антиправительственные демонстрации не транслировались.

Собранные до отключения интернета видеозаписи показали, что власти используют для разгона акций протеста огнестрельное оружие, водометы и слезоточивый газ, а снайперы стреляли в толпы людей с крыш и, в одном случае, с вертолета.

Associated Press цитирует представителя миссии Ирана в США Алиреза Мирюсефи, который заявляет, что «любые цифры о жертвах, не подтвержденные правительством, являются спекулятивными и ненадежными, и во многих случаях являются неотъемлемой частью кампании дезинформации против Ирана за пределами страны».

Тем временем в публикации от 20 ноября иранской государственной газеты Kayhan говорится, что лидерам протестов грозит смертная казнь. Также власти Ирана сообщали, что лидеры протеста прибыли из-за границы и могут быть связаны с семьей покойного иранского шаха, свергнутого 40 лет назад, и группой Моджахедин-э Халк, которая пользуется поддержкой личного адвоката президента США Руди Джулиани.