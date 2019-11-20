Владимир Кара-Мурза о похоронах Владимира Буковского

19 ноября на кладбище Хайгейт в Лондоне похоронили Владимира Буковского. Попрощаться с писателем и легендарным диссидентом пришли несколько десятков человек — из России, Украины, Польши, Великобритании, США, других стран. Чин отпевания совершил греческий православный священник. На прощании было зачитано послание премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, возложен венок от польского правительства.

От российских властей, в 2014 году лишивших Буковского гражданства, не было ничего; Кремль устами Дмитрия Пескова посчитал нужным публично заявить, что не будет комментировать смерть писателя. Думаю, ВКБ бы понравилась такая реакция — гораздо хуже было бы услышать лицемерные слова соболезнования от наследников тех, кому он всю жизнь противостоял, и кто так и не смог его победить, в итоге выслав прямо из тюрьмы в Швейцарию.

Когда-нибудь Владимир Буковский будет оценен по достоинству в своей собственной стране. Бывают люди, намного опережающие своё время, и Буковский — один из них. Человек, в котором воплотились качества, которых так не хватает нашему обществу: стремление к свободе, чувство собственного достоинства, неприятие лжи. Человек, доказавший, что даже в самые темные времена можно оставаться самим собой.

Как сказала на прощании Марина Литвиненко, «пусть чужая земля будет тебе пухом». Царствие Небесное и светлая, долгая память.

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