Рейтинг Forbes по заработку российских Instagram-блогеров возглавила Ксения Собчак

Forbes проанализировал, кто в России больше всего зарабатывает на рекламе в Instagram. Лидером рейтинга с доходом порядка $1,6 млн стала Ксения Собчак. Второе место заняла телеведущая Регина Тодоренко, третье — певица Ольга Бузова.

Отмечается, что среди 15 самых успешных Instagram-блогеров всего двое мужчин (автоблогер и чемпион мира по игре NeedFor Speed Алан Енилеев и боец смешанных единоборст Хабиб Нурмагомедов). По мнению директора по маркетингу GetBlogger Михаила Карпушина, дело в том, что женщины-блогеры создают контент, который интересен как подписчикам-женщинам, так и подписчикам-мужчинам.

Лев Грунин из Double Data объясняет то, что в составе рейтинга в основном телеведущие и представители шоу-бизнеса кроссплатформенностью (подписчики идут за звездой с платформы на платформу).