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11 человек погибли в результате удара Израиля по Сирии

20.11.2019

Израильские военные сообщили, что нанесли удар по десяткам целей в Сирии в среду в ответ на ракетный обстрел контролируемых Израилем Голанских высот днем ​​ранее. Истребители поразили несколько целей, включая зенитные установки, склады оружия и военные базы, передает AP.

Британская наблюдательная группа заявила, что в результате авиаударов Израиля погибли 11 человек. Сирийское государственное информационное агентство SANA сообщило, что два мирных жителя были убиты осколками, когда израильская ракета попала в дом в городе Сааса, к юго-западу от Дамаска. Несколько человек ранены в пригороде Кудсая, также к западу от сирийской столицы.

Сирийские войска смогли сбить несколько ракет в районе Дамаска, передает «Интерфакс» сообщение SANA.

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