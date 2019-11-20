11 человек погибли в результате удара Израиля по Сирии

Израильские военные сообщили, что нанесли удар по десяткам целей в Сирии в среду в ответ на ракетный обстрел контролируемых Израилем Голанских высот днем ​​ранее. Истребители поразили несколько целей, включая зенитные установки, склады оружия и военные базы, передает AP.

Британская наблюдательная группа заявила, что в результате авиаударов Израиля погибли 11 человек. Сирийское государственное информационное агентство SANA сообщило, что два мирных жителя были убиты осколками, когда израильская ракета попала в дом в городе Сааса, к юго-западу от Дамаска. Несколько человек ранены в пригороде Кудсая, также к западу от сирийской столицы.

Сирийские войска смогли сбить несколько ракет в районе Дамаска, передает «Интерфакс» сообщение SANA.