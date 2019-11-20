Александр Плющев о гражданах-иноагентах

По поводу принятого в основном чтении закона о гражданах-иноагентах. Очень необычное чувство, что власти твоей родины разрабатывают и принимают целый закон против конкретного тебя. Ну, не только именно тебя, но ты в той самой, очень небольшой группе людей.

Все мы попадаем под разные законы, но вот чтобы войти в специальный список своим именем и фамилией — это совсем другое. Вряд ли те, кто попал под персональные санкции, скажем, в связи с Magnitsky act или из-за Донбасса чувствуют в точности то же самое, все-таки там против тебя действует чужая страна, а тут — своя собственная.

Зато теперь мы знаем, каково с серебром, посмотрим, каково с кислотой.

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