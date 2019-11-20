Спикер парламента Эстонии напомнил России об аннексии 5% территорий его страны

«Аннексия эстонских территорий ничем не отличается от оккупации и аннексии Крыма», заявил спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас. «Эстония не имеет территориальных претензий к России», но хочет, чтоб к ней вернулись ее территории, написал он в Facebook.

Как сообщает DW, политик был возмущен опубликованном в понедельник интервью директора Второго европейского департамента МИД России Сергея Беляева, в котором тот несколько раз назвал «недействующим» Тартуский мирный договор 1920 года. С точки зрения Пыллуааса непризнание Тартуского мирного договора, по сути, означает непризнание Эстонской Республики. «Это свидетельство о рождении нашей страны и одна из важнейших основ нашей государственности», — поясняет спикер парламента Эстонии.

Согласно Тартускому мирному договору 1920 года, к Эстонии отходит часть территорий, ныне входящих в состав Ленинградской и Псковской областей. Эстония не ратифицирует российско-эстонский пограничный договор, поскольку значительная часть политических сил пытается вернуть границу, установленную согласно Тартускому договору, но Россия официально считает этот документ недействующим.